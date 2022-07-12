Свобода Украины – это и свобода Польши: Зеленский провел встречу с Мариушем Блащаком

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком. Глава государства поблагодарил Польшу и ее оборонное ведомство за поддержку Украины в борьбе с россией, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, прочность Вооруженных Сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии", – сказал Зеленский.

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Сообщается, что Президент выразил убеждение, что в будущем, уже в мирное время, отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и страны будут еще больше сближаться.

Глава государства также уверен в усилении оборонного сотрудничества двух государств.

Отдельно Зеленский от имени украинского народа и от себя лично поблагодарил Польшу за поддержку граждан Украины, которые нашли на территории соседней страны убежище от полномасштабной российской войны, отметили в пресс-службе.

Со своей стороны Блащак поблагодарил Зеленского и весь украинский народ за стойкость в противостоянии агрессору.

"Спасибо, господин Президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", – цитирует пресс-служба вице-премьер-министра.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский подал в ВР проект закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".