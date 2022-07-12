Правительство утвердило Соглашение о сотрудничестве с Турцией в сфере молодежной политики

КИЕВ. 12 июля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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“Утверждено Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере молодежной политики, заключенное 03.02.2022 г. в Киеве”, – говорится в сообщении.

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В начале февраля, Украина и Турция подписали ряд двусторонних соглашений. Среди них – соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий.