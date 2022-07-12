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Правительство утвердило соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве

Правительство утвердило соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве

КИЕВ. 12 июля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мер по выполнению Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Сообщается об утверждении плана мер по выполнению Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве.

Указанным планом определяются задачи и мероприятия, которые будут поэтапно выполняться ответственными центральными органами исполнительной власти до и после вступления Соглашения в силу.

Дополнение

В июне прошлого года Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Кабмин, Украина
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