Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/145004-эп «Запретить очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий», размещенное на вебсайте Официального интернет-представительства Главы государства, пишет УНН.

Детали

Президент напомнил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада Украины, а реализует Кабинет Министров, центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки и другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, субъект образовательной деятельности наделен правом автономии самоуправления – самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам, проводимым в порядке и пределах, определенных законом.

Цитата

«Таким образом, руководствуясь пунктом 2 постановления Кабинета Министров Украины от 24.06.2022 № 711 «О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине» областные и Киевская городская военная администрация вместе с учредителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения», - заявил Глава государства.

Напомним

Накануне Зеленский ответил на петицию относительно обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.