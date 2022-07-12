Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости, - Зеленский

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости, пишет УНН.

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Зеленский отметил, что одно такое решение, "которое выглядит вроде бы техническим, но за ним – много и символизма, и очень содержательной политической работы".

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"Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимозаместимости. Если говорить проще, это о стандартах Альянса. Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что опыт украинских военных, возможности украинских институций, IT-потенциал Украины – все это теперь будет украинским вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе.

Напомним

Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны.