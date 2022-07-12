Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,51 -0,1901 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Полного снятия ограничений по транзиту в Калининград точно не будет, но могут быть смягчения - политолог
Полного снятия ограничений по транзиту в Калининград точно не будет, но могут быть смягчения - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2835

Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости, - Зеленский

Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости, - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт Президента Украины

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что одно такое решение, "которое выглядит вроде бы техническим, но за ним – много и символизма, и очень содержательной политической работы".

Цитата

"Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимозаместимости. Если говорить проще, это о стандартах Альянса. Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что опыт украинских военных, возможности украинских институций, IT-потенциал Украины – все это теперь будет украинским вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе.

Напомним

Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны.

Источник: УНН
Теги: НАТО, обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.