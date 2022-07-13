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Президент прокомментировал обстрелы по Украине за предыдущие сутки

Президент прокомментировал обстрелы по Украине за предыдущие сутки

Владимир Зеленский

Источник: Сайт Президента Украины

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время своего обращения Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы по Украине за предыдущие сутки, подчеркивая, что они не утихают ни на день, передает УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что каждый день мы получаем и переживаем много болезненных новостей. Война продолжается, российские обстрелы не останавливаются ни дня.

"Были очередные удары по Николаеву – ракетами, артиллерией. Оккупанты снова били по Харькову и общинам области – Старый Салтов, Золочев, Байрак и другие. Есть жертвы – ранены и убиты. На Донбассе не прекращаются попытки штурмов, ситуация там не становится легче, а потери – меньше", - говорится в обращении.

Президент отметил, что надо видеть это, обращать внимание и помнить, что страна даже в это время старается развиваться.

"И так же нужно помнить’помнить, что даже в таких условиях государство делает шаги вперед – в сотрудничестве с партнерами – в институциональном развитии. И, конечно, – на передовой", - добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, обращение, Владимир Зеленский
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