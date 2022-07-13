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Зеленский отметил еще 156 военнослужащих государственными наградами

Зеленский отметил еще 156 военнослужащих государственными наградами

Владимир Зеленский

Источник: Сайт Президента Украины

КИЕВ. 13 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 156 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Вечером, как всегда, подписал указ о награждении наших героев. 156 воинов отмечены государственными наградами. 56 из них – посмертно”, — говорится в обращении

Подробности

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 25 тысяч.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский
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