Новости: Политика
13 июля 2022, 00:38 • Юрий Свиридюк • 6840
Зеленский отметил еще 156 военнослужащих государственными наградами
Владимир Зеленский
Источник: Сайт Президента Украины
КИЕВ. 13 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 156 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
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“Вечером, как всегда, подписал указ о награждении наших героев. 156 воинов отмечены государственными наградами. 56 из них – посмертно”, — говорится в обращении
Подробности
Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 25 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны.
Источник: УНН
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