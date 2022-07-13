Вопрос времени и очередности: Зеленский приказал освободить всю Украину от российских оккупантов - Данилов

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский поставил задачу военной задаче освободить всю территорию Украины от российских оккупантов. Об этом в эфире “Радио Свобода” сообщил секретарь Рады национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

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"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда Президент ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но Верховный Главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", – заверил Данилов.

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Он добавил, что задача российской федерации – уничтожение не только Украины, как нации – но и уничтожение высшего политического руководства.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что Зеленский приказал деоккупировать юг Украины.