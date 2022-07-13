Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,37 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Полного снятия ограничений по транзиту в Калининград точно не будет, но могут быть смягчения - политолог
Полного снятия ограничений по транзиту в Калининград точно не будет, но могут быть смягчения - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4560

Президент Литвы призывает Запад разорвать связи с Россией

Президент Литвы призывает Запад разорвать связи с Россией

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны последовать примеру Вильнюса и разорвать экономические связи с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Думаю, что мы многое сделали, чтобы Литва была более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие страны Западной Европы, я вижу большой путь, который Литва прошла несколько больше времени", - сказал Науседа.

Детали

Он напомнил, что Литва, в отличие от других европейских стран, объявила себя полностью независимой от российских энергоносителей.

"Можно увидеть, что политика, которая не питала никаких иллюзий относительно России, сработала гораздо лучше, чем так называемая "реальная политика", которая теперь является головной болью некоторых западных государств. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех", - заявил он.

Источник: УНН
Теги: Литва
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.