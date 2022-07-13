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Германия передаст Украине РСЗО, бронетранспортеры и прочее - обновленный список

Германия передаст Украине РСЗО, бронетранспортеры и прочее - обновленный список

КИЕВ. 13 июля. УНН. Правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое передадут Украине. Среди прочего в список вошли три РСЗО MARS, 54 бронетранспортера, три Panzerhaubitze 2000, передает УНН.

Цитата

"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства по инициативе по модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины", - напомнили в немецком правительстве.

Детали

Из соображений безопасности правительство Германии не указывает дополнительную информацию, в частности о способах и времени доставки, пока не состоится передача. Список вооружения, запланированного на поставку, среди прочего предусматривает:

  • 53 000 зентиных боеприпасов;
  • 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных устройств;
  • 3 САУ Panzerhaubitze 2000;
  • 4 000 зенитных танковых боеприпасов;
  • 10 (+10 по желанию) автономных наземных дронов;
  • 14 тягачей, 14 полуприцепов, 2 трактора и 4 прицепа;
  • 43 разведывательных дронов;
  • одно высокочастотное устройство с оборудованием;
  • десять защищенных автомобилей;
  • семь глушилок и восемь электронных устройств для борьбы с дронами;
  • четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
  • 65 холодильников для медицинского оборудования и 100 000 аптечек;
  • 30 зенитных установок GEPARD, также около 6000 зенитных боеприпасов;
  • 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
  • 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
  • система противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
  • 80 пикапов;
  • три бронированных эвакуационных машины Bergepanzer 2.

Ранее

Испания планирует передать танки в Украину, сообщают местные СМИ. Но чтобы иметь возможность поставить их, Мадрид должен иметь разрешение Германии.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Германия
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