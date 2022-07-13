Германия передаст Украине РСЗО, бронетранспортеры и прочее - обновленный список
КИЕВ. 13 июля. УНН. Правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое передадут Украине. Среди прочего в список вошли три РСЗО MARS, 54 бронетранспортера, три Panzerhaubitze 2000, передает УНН.
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"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства по инициативе по модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины", - напомнили в немецком правительстве.
Детали
Из соображений безопасности правительство Германии не указывает дополнительную информацию, в частности о способах и времени доставки, пока не состоится передача. Список вооружения, запланированного на поставку, среди прочего предусматривает:
- 53 000 зентиных боеприпасов;
- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных устройств;
- 3 САУ Panzerhaubitze 2000;
- 4 000 зенитных танковых боеприпасов;
- 10 (+10 по желанию) автономных наземных дронов;
- 14 тягачей, 14 полуприцепов, 2 трактора и 4 прицепа;
- 43 разведывательных дронов;
- одно высокочастотное устройство с оборудованием;
- десять защищенных автомобилей;
- семь глушилок и восемь электронных устройств для борьбы с дронами;
- четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
- 65 холодильников для медицинского оборудования и 100 000 аптечек;
- 30 зенитных установок GEPARD, также около 6000 зенитных боеприпасов;
- 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
- 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
- система противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
- 80 пикапов;
- три бронированных эвакуационных машины Bergepanzer 2.
Ранее
Испания планирует передать танки в Украину, сообщают местные СМИ. Но чтобы иметь возможность поставить их, Мадрид должен иметь разрешение Германии.