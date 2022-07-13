Германия передаст Украине РСЗО, бронетранспортеры и прочее - обновленный список

КИЕВ. 13 июля. УНН. Правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое передадут Украине. Среди прочего в список вошли три РСЗО MARS, 54 бронетранспортера, три Panzerhaubitze 2000, передает УНН.

Цитата

"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства по инициативе по модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины", - напомнили в немецком правительстве.

Детали

Из соображений безопасности правительство Германии не указывает дополнительную информацию, в частности о способах и времени доставки, пока не состоится передача. Список вооружения, запланированного на поставку, среди прочего предусматривает:

53 000 зентиных боеприпасов;

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных устройств;

3 САУ Panzerhaubitze 2000;

4 000 зенитных танковых боеприпасов;

10 (+10 по желанию) автономных наземных дронов;

14 тягачей, 14 полуприцепов, 2 трактора и 4 прицепа;

43 разведывательных дронов;

одно высокочастотное устройство с оборудованием;

десять защищенных автомобилей;

семь глушилок и восемь электронных устройств для борьбы с дронами;

четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

65 холодильников для медицинского оборудования и 100 000 аптечек;

30 зенитных установок GEPARD, также около 6000 зенитных боеприпасов;

54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);

3 РСЗО MARS с боеприпасами;

система противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов;

три бронированных эвакуационных машины Bergepanzer 2.

Ранее

Испания планирует передать танки в Украину, сообщают местные СМИ. Но чтобы иметь возможность поставить их, Мадрид должен иметь разрешение Германии.