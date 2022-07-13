Всемирный конгресс украинцев подает в суд в Канаде из-за передачи газовой турбины для "Северного потока"

КИЕВ. 13 июля. УНН. Всемирный конгресс украинцев (UWC) подает в суд в Канаде за нарушение санкций и передачу Германии отремонтированной газовой турбины для газопровода "Северный поток-1". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление UWC.

Детали

"В последние несколько дней Всемирный Конгресс Украинцев вместе с Конгрессом Украинцев Канады просили правительство Канады отменить решение, позволяющее Siemens Canada вернуть отремонтированные турбины для "Северного потока-1" в Германию. Мы также призвали правительство обеспечить, чтобы все санкции, введенные Канадой против россии, оставались в силе и были значительно усилены. На сегодня наши усилия были безуспешными, и у нас не было другого выхода, как подать иск в суд", - говорится в сообщении.

Организация подала заявление о судебном пересмотре и заявила, что решение о предоставлении разрешения не было обоснованным, прозрачным или надлежащим образом разрешенным. Как заявил президент UWC Пол Грод, такое решение Канады является "грубой ошибкой с ужасающими последствиями".

"Речь идет не только о турбине или возможном количестве турбин для поддержки российского экспорта энергоресурсов, но и о том, чтобы постоянно подвергаться шантажу россии", - сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал передачу Канады газовой турбины Германии, назвав это "проявлением слабости" в санкциях.