Кулеба о "зерновом коридоре": Украина в двух шагах от соглашения с россией

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина находится в двух шагах от соглашения с россией по экспорту украинского зерна на международный рынок. Об этом в интервью изданию El Pais заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с россией, на финальной стадии, и теперь все зависит от россии. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут продолжать настаивать на важности переговоров", – заявил министр.

Детали

По словам Кулебы, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Государство находится “в одной лодке” со странами, отчаянно нуждающимися в том, чтобы Украина отправляла им свое зерно.

При этом министр добавил, что россия не заинтересована в том, чтобы Украина осуществляла экспорт зерна.

"Я вижу только одну возможную причину: они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от недостатка продовольствия. Но это правда, россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас более сильными", - добавил он.

Дополнение

Минобороны Турции сообщило о том, что в турецком Стамбуле 13 июля должны состояться переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки, анонсировано участие военных делегаций министерств обороны Турции, рф, Украины и делегации ООН.

Украина выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании украинского зерна решался под эгидой ООН. В этом контексте в МИД выразили благодарность Генсеку ООН Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства.