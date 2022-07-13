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Завтра послы ЕС обсудят новые санкции против россии – журналист

Завтра послы ЕС обсудят новые санкции против россии – журналист

КИЕВ. 13 июля. УНН. Завтра послы ЕС должны начать обсуждение новых санкций против россии. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует УНН.

Цитата

"Завтра начнутся консультации между послами ЕС по поводу новых санкций Европейского Союза против россии. Меры должны утвердить на следующей неделе", – написал Йозвяк.

Напомним

Ранее Рикард Йозвяк сообщал, что Евросоюз стремится согласовать седьмой пакет санкций против россии до летних каникул, то есть до конца июля.

Bloomberg писал, что ЕС рассматривает возможность запрета российского золота.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, война
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