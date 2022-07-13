В Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН: сообщается о начале переговоров по зерну

КИЕВ. 13 июля. УНН. В турецкий Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна, сообщает Yeni Şafak. По сообщениям росСМИ, встреча уже началась, пишет УНН.

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"Съехались делегации Турции, рф, Украины и ООН", - пишет турецкая газета.

Так, перед саммитом в Стамбуле между представителями Турции, Украины, рф и ООН, частный самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту Стамбула.

РосСМИ пишут, что в Стамбуле в закрытом режиме начались переговоры по зерну делегаций рф, Украины, Турции и ООН.

"Хотя стало известно, что заседание началось в 14:00, глаза всего мира прикованы к решению, которое выйдет с заседания", - отмечает при этом En Son Haber.

Дополнение

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.