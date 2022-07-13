Пока между Украиной и россией нет никаких переговоров - Кулеба

КИЕВ. 13 июля. УНН. На сегодняшний день переговоры между Украиной и россией по мирному урегулированию не ведутся. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

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Так, у министра спросили, готова ли Украина вести переговоры о мирном урегулировании с рф, которое вернет сферы контроля туда, где они находились 23 февраля 2022 года.

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«В настоящее время между россией и Украиной нет никаких переговоров из-за позиции россии и ее продолжающейся агрессии против нашей страны. Поэтому обсуждать на самом деле нечего. Целью Украины в этой войне, навязанной нам россией, является освобождение наших территорий и восстановление нашей территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины. Это конечная точка нашей переговорной позиции», – ответил дипломат.

Напомним

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю территорию Украины от российских оккупантов.