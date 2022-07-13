Боевики заявили, что Северная Корея якобы "признала" "днр"

КИЕВ. 13 июля. УНН. Северная Корея якобы "признала" так называемую "днр". По крайней мере так утверждает главарь боевиков псевдореспублики денис пушилин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику", - написал пушилин.

Добавим

Накануне в так называемом «мид» боевиков сообщили, что ждут от Северной Кореи "каких-то решений в этом направлении".

В МИД Украины данные сообщения проверяют.

Напомним

В конце прошлого месяца российские СМИ сообщали о том, что Сирия на официальном уровне вроде бы признала независимость так называемых "днр" и "лнр".

Позже информация подтвердилась.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание страной псевдореспублик.

Россия "признала" "днр" и "лнр" 21 февраля, а 24 февраля напала на Украину, по одной из версий московского режима, для "защиты" псевдореспублик.