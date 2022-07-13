Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,37 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье
Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6015

Боевики заявили, что Северная Корея якобы "признала" "днр"

Боевики заявили, что Северная Корея якобы "признала" "днр"

КИЕВ. 13 июля. УНН. Северная Корея якобы "признала" так называемую "днр". По крайней мере так утверждает главарь боевиков псевдореспублики денис пушилин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику", - написал пушилин.

Добавим

Накануне в так называемом «мид» боевиков сообщили, что ждут от Северной Кореи "каких-то решений в этом направлении".

В МИД Украины данные сообщения проверяют.

Напомним

В конце прошлого месяца российские СМИ сообщали о том, что Сирия на официальном уровне вроде бы признала независимость так называемых "днр" и "лнр".

Позже информация подтвердилась.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание страной псевдореспублик.

Россия "признала" "днр" и "лнр" 21 февраля, а 24 февраля напала на Украину, по одной из версий московского режима, для "защиты" псевдореспублик.

Источник: УНН
Теги: ДНР, боевики, КНДР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.