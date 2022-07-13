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Французская компания передаст Украине 36 легкосборных мостов – Кулеба

Французская компания передаст Украине 36 легкосборных мостов – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинские дипломаты вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал во время онлайн-брифинга в среду, 13 июля, пишет УНН.

Цитата

“Мы стимулируем иностранные компании активно участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры, разрушенной россией. Мостовые конструкции французской компании Matiere смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а впоследствии заменить их на постоянной основе", - заявил министр.

Детали

Он сообщил, что 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Компания заинтересована в сотрудничестве с украинскими подрядчиками и рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине.

Министр выразил благодарность за этот важный результат дипломатам МИД и посольству Украины во Франции, а также французскому Министерству экономики, финансов и цифрового и промышленного суверенитета, Министерству Европы и иностранных дел Франции, федерации французских промышленников MEDEF.

Напомним

Ранее сегодня министр сообщил, что во время конференции в Гааге будет настаивать на создании специального трибунала по военным преступлениям россии против Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Франция, Украина, война, мосты
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