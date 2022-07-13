Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,37 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье
Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14640

Оружие для Украины – вопрос выживания: у Зеленского рассказали о контроле за вооружением

Оружие для Украины – вопрос выживания: у Зеленского рассказали о контроле за вооружением

КИЕВ. 13 июля. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что контроль над полученным от западных партнеров оружием - приоритет для Украины, а кремлевские журналисты распространяют всевозможные слухи о вооруженных поставках, чтобы иметь возможность их сорвать. Об этом Подоляк написал в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

«Все виды оружия, в том числе дальнобойное, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ней – приоритет. Все «слухи» о другом – банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки», – написал он.

Дополнение

Правительство Швеции приняло решение о дополнительной военной поддержке Украины. Поддержка состоит из запрошенного Украиной оборудования, такого как противотанковое оружие, вспомогательное вооружение и оборудование для разминирования. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.

США пообещали 450 миллионов долларов на помощь в безопасности, что является 13-м таким расходом в этом году. В этот пакет входило 18 береговых и речных патрульных катеров.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 820 млн. долларов США. Помощь предусматривает 50 миллионов долларов в рамках запасов Минобороны, а также 770 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.