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Создание в Украине Национальной лаборатории антидопингового контроля: Зеленский подписал закон

Создание в Украине Национальной лаборатории антидопингового контроля: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменения в статью 52 Закона Украины "О физической культуре и спорте" о деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Цитата

"13.07.2022 возвращен с подписью от Президента", - говорится в карточке закона.

Детали

Согласно пояснительной записке, принятие акта направлено на обеспечение создания необходимых правовых и организационных основ функционирования Национальной лаборатории антидопингового контроля с соблюдением Украиной принципов Кодекса.

"Деятельность Национальной лаборатории антидопингового контроля будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных Министерству молодежи и спорта Украины по бюджетной программе "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта", - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что создание Национальной лаборатории антидопингового контроля предполагается на базе лаборатории антидопингового контроля Национального антидопингового центра.

Дополнение

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 2 июня 2021 года приняла за основу проект закона № 5099 о антидопинговой деятельности в спорте.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, закон, Владимир Зеленский
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