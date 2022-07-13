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Правительство создало Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами

Правительство создало Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами

КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабинет министров Украины создал Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами, который будет способствовать восстановлению зданий и сооружений, поврежденных из-за вооруженной агрессии россии. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Детали

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что в настоящее время значительное количество крупных предприятий — производителей строительных материалов повреждены или работают не в полную мощность.

«Также из-за военных действий нарушены логистические связи поставки продукции. Это приводит к стремительному росту цен и дефициту строительных материалов. Штаб будет держать руку на пульсе ситуации и будет оперативно решать проблемные вопросы обеспечения общин необходимыми строительными материалами. Это позволит ускорить восстановление объектов жилой, социальной и критической инфраструктуры, а также строительство новых сооружений и зданий разного назначения», — отметил Чернышев.

Сообщается, что оперативный штаб создан как консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины. Возглавит его заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

«Согласно принятому решению, также в состав Штаба войдут представители Минрегиона, Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, Государственной таможенной службы, Министерства экономики, Офиса поддержки реформ Минрегиона и областных и Киевской городской военных администраций», - говорится в сообщении.

Основные задачи Штаба:

  • координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, представителей строительного бизнеса и соответствующих торговых сетей для обеспечения строительными материалами (изделиями, продукцией) для восстановления пострадавших объектов;
  • оперативное решение проблемных вопросов по налаживанию поставок материалов (изделий, продукции) к конечному потребителю.

Дополнение

Кабинет Министров согласовал выделение 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой.

Источник: УНН
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