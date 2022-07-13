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В пяти областях подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов – Шмигаль

В пяти областях подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов – Шмигаль

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине сейчас в пяти областях уже подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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"Сейчас в 5 областях уже подготовлена ​​техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов. Это котельные, школы, детские сады, больницы, жилые и административные здания и многие другие инфраструктурные объекты. Люди должны видеть, что всюду, где это возможно, идет восстановление", - сообщил Шмигаль.

Дополнение

Кабинет Министров согласовал выделение 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой.

Кроме того, Кабинет министров Украины выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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