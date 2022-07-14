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Зеленский анонсировал обращение к участникам форума в Гааге

Зеленский анонсировал обращение к участникам форума в Гааге

Владимир Зеленский

Источник: Сайт Президента Украины

КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения к украинскому народу Владимир Зеленский анонсировал обращение к участникам форума в Гааге, который посвящен привлечению к ответственности россиян за их военные преступления в Украине. Об этом информирует УНН.

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"Готовлюсь обратиться к участникам форума в Гааге в Нидерландах, который состоится завтра и посвящен привлечению к ответственности российских военных преступников. Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что власти скоординируют усилия таким образом, чтобы все виновные получили справедливые приговоры.

"Трибунал будет", - добавил Глава государства.

Напомним

Зеленский выступил на конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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