КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения к украинскому народу Владимир Зеленский анонсировал обращение к участникам форума в Гааге, который посвящен привлечению к ответственности россиян за их военные преступления в Украине. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Готовлюсь обратиться к участникам форума в Гааге в Нидерландах, который состоится завтра и посвящен привлечению к ответственности российских военных преступников. Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что власти скоординируют усилия таким образом, чтобы все виновные получили справедливые приговоры.

"Трибунал будет", - добавил Глава государства.

Напомним

Зеленский выступил на конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле.