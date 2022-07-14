Зеленский сменил начальника департамента военной контрразведки

КИЕВ. 14 июля. УНН. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ Об уходе Сергея Левченко с должности начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент Украины вчера, 13 июля, подписал указ, которым он уволил Сергея Левченко с должности начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Теперь эту должность занимает Александра Дубровина.

Добавим

Левченко был назначен на должность начальника Департамента военной контрразведки СБУ 13 ноября 2020 года.

Напомним

Владимир Зеленский анонсировал обращение к участникам форума в Гааге, посвященный привлечению к ответственности россиян за их военные преступления в Украине.