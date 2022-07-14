Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,45 0,0819 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье
Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7650

Зеленский сменил начальника департамента военной контрразведки

Зеленский сменил начальника департамента военной контрразведки

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 14 июля. УНН. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ Об уходе Сергея Левченко с должности начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент Украины вчера, 13 июля, подписал указ, которым он уволил Сергея Левченко с должности начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Теперь эту должность занимает Александра Дубровина.

Добавим

Левченко был назначен на должность начальника Департамента военной контрразведки СБУ 13 ноября 2020 года.

Напомним

Владимир Зеленский анонсировал обращение к участникам форума в Гааге, посвященный привлечению к ответственности россиян за их военные преступления в Украине.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.