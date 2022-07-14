В Стамбуле договорились создать координационный центр по вывозу зерна

КИЕВ. 14 июля.УНН. Участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем. Об этом сообщил Министр обороны Турции Хулуси Акар, передает УНН.

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«По результатам встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, была достигнута договоренность по базовым техническим вопросам, таким как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль в пунктах выхода и прибытия из порта , а также обеспечение безопасности судоходства на транзитных путях», – сообщил Акар.

По его словам, достигнута договоренность о повторной встрече украинской и российской делегаций в Турции на следующей неделе.

«На этой встрече, которую мы проведем на следующей неделе, будут еще раз рассмотрены все детали и подписана проделанная нами работа», - сказал Акар.

Кроме того, сообщается, что во время переговоров с россией и Украиной по решению зернового кризиса, который затронул весь мир, среди других вопросов было отмечено эвакуации зерна и других продуктов питания в украинских портах, а президент Реджеп Тайип Эрдоган также обратился к российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины. Он напомнил, что поднимал эти вопросы на встречах с Владимиром Зеленским и выразил важность этого.

Дополнение

Четырехсторонние переговоры между Украиной, ООН, Турцией и Россией о возобновлении экспорта из Черноморских портов завершились в Стамбуле.

Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации России, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

Россия, которая 24 февраля широкомасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Необходимо снятие некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют Москву в использовании угрозы голода как оружия.