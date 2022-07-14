Ермак предложил создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров

КИЕВ. 14 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил парламентариям рассмотреть идею создания Временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами контроля за использованием оружия от партнеров, пишет УНН.

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"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем над использованием оружия, полученного от наших партнеров", - написал Ермак в Telegram.

Детали

Руководитель ОП добавил, что идея заключается в создании Временной специальной комиссии "для подготовки оптимальной модели парламентского контроля за использованием оружия".

"Наша цель – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения. Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым. Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", – отметил он.

Так, Ермак подчеркнул, что российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины терпят сокрушительный крах.

"Вопрос оружия для нашего государства – это приоритет. Мы все видим, как уже меняют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы выгнать их из нашей земли. Именно поэтому пророссийские нарративы будут разбиты", – пояснил руководитель ОП.

Дополнение

Соединенные Штаты серьезно относятся к защите американских технологий, заявила 12 июля заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Она выразила уверенность в том, что Украина обеспечит сохранение поставленных США систем оружия и не допустит их попадания в третьи страны.