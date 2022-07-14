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Кулеба об ударе по Виннице: мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови

Кулеба об ударе по Виннице: мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал привлечение к ответственности российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез. Об этом он написал в Twitter, комментируя ракетный удар по Виннице, пишет УНН.

Цитата

«В то время как в Гааге проходит конференция по ответственности под руководством (главы МИД Нидерландов – ред.) Вопке Хёкстры, россия совершает очередное военное преступление. Среди прочих жертв ракетного удара по Виннице погиб по меньшей мере один ребенок. Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез», - написал министр.

Ранее сегодня он принимал участие в международной конференции по привлечению рф к ответственности за преступления в Украине.

Контекст

По данным полиции, по Виннице оккупанты ударили тремя ракетами.

Офис Генпрокурора сообщает, что в результате ракетного удара по центру Винницы известно о 17 погибших, среди них 2 детей.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Винница и Винницкая область, военные преступления, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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