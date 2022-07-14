Макрон заявил, что война в Украине продолжится: лето и осень будут "очень тяжелыми"

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил в четверг, что Франция должна быть "готова к тому, что война в Украине продлится долго", что отразится на экономике страны. Об этом он заявил в интервью TF1, пишет УНН.

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"Мы должны быть готовы к тому, что война в Украине продлится долго. Лето, начало осени будут очень тяжелыми", - предупредил Макрон, который заверяет, что всегда будет помогать Киеву.

"Мы хотим остановить эту войну, не ввязываясь в нее: мы не хотим мировой войны", - сказал он.

Детали

Поэтому самым полезным, по мнению главы французского государства, остается военная помощь Украине и санкции против россии.

Также Макрон заявил, что Франция должна мобилизоваться, чтобы подготовиться к вероятному сценарию нехватки энергии осенью, поскольку россия использует ресурсы как оружие в войне с Украиной.

Он сказал, что вскоре представит подробный план по ограничению потребления энергии.

Он также сказал, что в свете вторжения россии Франции необходимо продолжать укреплять армию, ускорить производство новой военной техники и пополнить запасы боеприпасов.

Напомним

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что российская война против Украины может продолжаться дольше, чем ожидали партнеры, однако поддержка нашему государству на пути противостояния захватчикам останется непоколебимой.