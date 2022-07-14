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В ЕС отреагировали на удар рф по Виннице: обещают помощь в привлечении к ответственности виновных в атаках на гражданских

В ЕС отреагировали на удар рф по Виннице: обещают помощь в привлечении к ответственности виновных в атаках на гражданских

КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодняшний ракетный обстрел центра Винницы является очередным актом нападения рф на гражданское население Украины, все такие случаи будут расследованы, а виновные привлечены к ответственности, с чем Евросоюз поможет. Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет УНН.

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"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы — еще один акт участившихся нападений рф на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - отметил Маасикас в Twitter.

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В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.

Российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилью людей.

Сейчас известно о 20 погибших и около 90 пострадавших.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Винница и Винницкая область, война
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