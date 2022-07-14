Украина не допустит попадания западного оружия в руки террористов: Залужный созвонился с генералом Милли

КИЕВ. 14 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный ночью провел очередной разговор с Председателем обьединого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. О деталях разговора Главнокомандующий ВСУ сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Заметил, что противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций», - сообщил Залужный.

Детали

Он проинформировал коллегу о том, что активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледар. Нам удается отбивать массированные атаки противника.

На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать украинские территории.

Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS.

«Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов», - подчеркнул Главнокомандующий.

Напомним

Как стало известно накануне, Украина ведет переговоры с представителями США по дальнобойным ракетам для реактивных систем залпового огня HIMARS.