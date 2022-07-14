Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,45 0,0819 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дедлайн для ФРГ на ответ Украине относительно "Северного потока" будет в августе
Дедлайн для ФРГ на ответ Украине относительно "Северного потока" будет в августе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
25530

В США отреагировали на удар россии по Виннице: обещают быть вместе с Украиной до победы над жестокой агрессией рф

В США отреагировали на удар россии по Виннице: обещают быть вместе с Украиной до победы над жестокой агрессией рф

Бриджит Бринк

КИЕВ. 14 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки будут вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию рф. Об этом, реагируя на ракетный удар вс рф по Виннице, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк, назвав его очередным ужасным нападением россии на гражданских, пишет УНН.

Цитата

"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию россии", - написала Бринк в Twitter.

Дополнение

Сегодняшний ракетный обстрел центра Винницы посол ЕС назвал очередным актом нападений рф на гражданское население Украины, добавив, что все такие случаи будут расследованы, а виновные привлечены к ответственности, с чем Евросоюз поможет.

Сейчас известно о 21 погибшем в результате ракетного удара вс рф по Виннице.

Источник: УНН
Теги: США, Винница и Винницкая область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.