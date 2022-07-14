В США отреагировали на удар россии по Виннице: обещают быть вместе с Украиной до победы над жестокой агрессией рф

КИЕВ. 14 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки будут вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию рф. Об этом, реагируя на ракетный удар вс рф по Виннице, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк, назвав его очередным ужасным нападением россии на гражданских, пишет УНН.

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"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию россии", - написала Бринк в Twitter.

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Сегодняшний ракетный обстрел центра Винницы посол ЕС назвал очередным актом нападений рф на гражданское население Украины, добавив, что все такие случаи будут расследованы, а виновные привлечены к ответственности, с чем Евросоюз поможет.

Сейчас известно о 21 погибшем в результате ракетного удара вс рф по Виннице.