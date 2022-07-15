Экс-"слугу" Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск - ГБР
Алексей Ковалев
КИЕВ. 15 июля. УНН. Народному депутату Алексею Ковалеву, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в ГБР, пишет УНН.
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"По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Депутат объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Детали
В ГБР напомнили, что Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила ему о подозрении 6 июля.
Сотрудники ГБР в апреле открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам, отметили в бюро.
В ходе расследования, как указано, установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
Также народный депутат 8 июня на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессора части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания, добавили в ГБР.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).
Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Дополнение
Алексей Ковалев в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 186-му округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа".
После начала широкомасштабной войны Ковалев уехал в оккупированную Херсонскую область. 28 апреля 2022 года партия "Слуга народа" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства его пребывания на временно захваченной территории и его общения с оккупационными войсками".
3 мая 2022 года народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде.
Против народного депутата Алексея Ковалева было начато уголовное производство.
Впоследствии стало известно о подрыве автомобиля депутата Алексея Ковалева на оккупированной территории Херсонской области. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил это.
Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы “погиб” в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонской области распространили 22 июня в СМИ. Однако, впоследствии росСМИ показали видео с Ковалевым на больничной койке, где он говорит, что жив.