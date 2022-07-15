Экс-"слугу" Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск - ГБР

КИЕВ. 15 июля. УНН. Народному депутату Алексею Ковалеву, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в ГБР, пишет УНН.

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"По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Депутат объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Детали

В ГБР напомнили, что Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила ему о подозрении 6 июля.

Сотрудники ГБР в апреле открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам, отметили в бюро.

В ходе расследования, как указано, установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".

Также народный депутат 8 июня на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессора части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания, добавили в ГБР.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

Алексей Ковалев в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 186-му округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа".

После начала широкомасштабной войны Ковалев уехал в оккупированную Херсонскую область. 28 апреля 2022 года партия "Слуга народа" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства его пребывания на временно захваченной территории и его общения с оккупационными войсками".

3 мая 2022 года народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде.

Против народного депутата Алексея Ковалева было начато уголовное производство.

Впоследствии стало известно о подрыве автомобиля депутата Алексея Ковалева на оккупированной территории Херсонской области. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил это.

Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы “погиб” в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонской области распространили 22 июня в СМИ. Однако, впоследствии росСМИ показали видео с Ковалевым на больничной койке, где он говорит, что жив.