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В КНДР ответили на разрыв дипотношений Украиной: вспомнили о США и ядерном оружии

В КНДР ответили на разрыв дипотношений Украиной: вспомнили о США и ядерном оружии

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство иностранных дел Северной Кореи в ответ на разрыв дипотношений Украиной заявило, что Украина якобы не имеет права говорить о суверенитете из-за того, что в КНДР назвали присоединением к действиям США относительно “нарушения суверенитета Пхеньяна”. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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«Украина не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, нарушившим суверенитет Пхеньяна», – говорится в заявлении КНДР.

МИД страны также отметил, что ядерная и ракетная программы Пхеньяна являются "средством самообороны", а также обвинили США в "враждебной политике" из-за санкций и военных учений с Южной Кореей.

«Мы будем и дальше укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно, на основе принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения», — сказано в сообщении.

Напомним

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание ею "независимости" так называемых "днр" и "лнр".

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, США, Украина, КНДР
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