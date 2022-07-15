Сийярто: Венгрия не будет вмешиваться в войну, но имеет сценарии на случай ЧП

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью Index, что у них есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации", однако в интересах страны оставаться в стороне от войны, и Будапешт продолжает проводить политику, чтобы шанс вовлечения в нее был минимальным, пишет УНН.

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По словам Сийярто, в интересах Венгрии "как можно быстрее установить мир на востоке, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных относительно того, что мы можем сделать, чтобы спасти и защитить 150 000 венгров, живущих на Закарпатье". Если фронт, возможно, приблизится к западной части Украины, "в нашем случае это является гораздо большей угрозой безопасности, чем раньше", указал он.

Как и любая страна, по соседству с которой идет война, она должна быть готова защитить себя в случае необходимости, отметил он.

"В нашей стране также подготовлены сценарии военных чрезвычайных ситуаций, отвод венгерских военных по охране границы частично об этом", - сказал Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии отметил, что маловероятно, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Министр иностранных дел Венгрии считает, что Будапешт продолжает проводить политику, чтобы шанс вовлечения в войну был минимальным. Он сказал, что "мы уже приняли достаточно санкционных решений, но теперь Запад должен больше сосредоточиться на том, как добиться прекращения огня как можно быстрее и со временем заключить мир".

Сийярто еще раз подтвердил, что Будапешт придерживается того, о чем говорил ранее, "и если место для мирных переговоров необходимо, мы открыты для этого, как мы предложили сразу после начала войны".

Мы не имеем разногласий с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал также министр иностранных дел Венгрии, добавив, что "это просто потому, что у нас разные интересы".

"Он украинец, а мы представляем интересы Венгрии. А в чем украинский интерес? Привлечь к этому конфликту как можно больше стран, хотя бы за счет поставок оружия. С другой стороны, в наших интересах оставаться в стороне от этого конфликта и свести к минимуму возможность сползания в военную ситуацию: нет сомнения, что венгерско-украинские отношения еще до начала войны характеризовались напряженными отношениями, однако с тех пор как началась война, мы исключили дела, вызывающие напряженность", - сказал Сийярто.

Ранее

Сийярто заявлял, что Венгрия отказалась поставлять в Украину оружие, чтобы якобы не подвергать угрозе обстрелов россией венгров, проживающих на Закарпатье.