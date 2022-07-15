Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,28 -0,1740 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ближайшее время основные боевые события будут в районе Северск-Славянск-Бахмут - военный эксперт
В ближайшее время основные боевые события будут в районе Северск-Славянск-Бахмут - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8820

Не хватает "пушечного мяса": к российской армии присоединяются заключенные, осужденные за уголовные преступления - Данилов

Не хватает "пушечного мяса": к российской армии присоединяются заключенные, осужденные за уголовные преступления - Данилов

КИЕВ. 15 июля. УНН. В россии контрактникам увеличено денежное довольствие и привлекаются к войне заключенные, осужденные за уголовные преступления. Об этом сообщил на своей странице в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

"российскому минубийству не хватает "пушечного мяса". На россии запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны". И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной россией, – вовлечение в войну с Украиной узников, осужденных по уголовным статьям", – отметил Данилов.

Напомним

Данилов заявил, что бесполезно представлять, если путина не будет – что-то будет изменено в пользу нашей страны. россией руководит 85 человек, почти каждый из них – путин.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.