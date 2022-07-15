Не хватает "пушечного мяса": к российской армии присоединяются заключенные, осужденные за уголовные преступления - Данилов

КИЕВ. 15 июля. УНН. В россии контрактникам увеличено денежное довольствие и привлекаются к войне заключенные, осужденные за уголовные преступления. Об этом сообщил на своей странице в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

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"российскому минубийству не хватает "пушечного мяса". На россии запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны". И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной россией, – вовлечение в войну с Украиной узников, осужденных по уголовным статьям", – отметил Данилов.

Напомним

Данилов заявил, что бесполезно представлять, если путина не будет – что-то будет изменено в пользу нашей страны. россией руководит 85 человек, почти каждый из них – путин.