ЕС ужесточает санкционное давление на россию: хочет большей эффективности санкций и ввести эмбарго на золото из рф

КИЕВ. 15 июля. УНН. Европейская комиссия представила новое предложение для ужесточения санкционного давления на россию, где предлагает усилить эффективность уже введенных санкций и ввести эмбарго на золото из рф, пишет УНН.

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"Европейская комиссия сегодня приняла совместное предложение о новом пакете мер по поддержанию и повышению эффективности шести широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против россии", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Детали

Сегодняшнее предложение "поддержания и согласования" ("maintenance and alignment"), как указано, разъясняет ряд положений, "направленных на укрепление правовой определенности для операторов и правоприменения со стороны государств-членов". "Это также еще больше увязывает санкции ЕС с санкциями наших союзников и партнеров, в частности, в G7. Важно отметить, что пакет подтверждает твердую позицию Еврокомиссии по защите продовольственной безопасности во всем мире", - добавляется в коммюнике.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Жестокая война россии против Украины не ослабевает. Поэтому сегодня мы предлагаем ужесточить наши жесткие санкции ЕС против кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию".

"Санкции ЕС жесткие и сильнодействующие. Мы продолжаем преследовать тех, кто близок к путину и кремлю. Сегодняшний пакет отражает наш скоординированный подход с международными партнерами, включая G7. В дополнение к этим мерам я также предоставлю Совету ЕС предложения по включению в санкционных списков большего количества физических и юридических лиц с заморозкой активов и ограничением возможности путешествовать", - отметил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

Сегодняшний предложенный пакет санкций вводит новый запрет на импорт российского золота, одновременно усиливая контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. При этом он усилит согласование санкций ЕС с санкциями партнеров по G7. Он также усилит требования к отчетности, чтобы ужесточить замораживание активов ЕС.

В пакете также подтверждается, что санкции ЕС никак не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и россией. Кроме того, текст уточняет точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.

Наконец, предлагается продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

Теперь этот пакет санкций будет обсуждаться государствами-членами в Совете ЕС для его принятия.

Дополнение

После вторжения рф в Украину 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импортируемую морем российскую сырую нефть до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и отключил от системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.