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Новости: Политика
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Министр соцполитики Лазебная подала в отставку

Министр соцполитики Лазебная подала в отставку

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Верховную Раду поступило заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", – написал Мельничук.

Добавим

В СМИ сообщают, что Лазебная считалась человеком, близким к Ринату Ахметову.

Также в СМИ сообщали, что новым министром социальной политики может стать действующий руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович.

Лазебную 4 марта 2020 назначили на должность министра социальной политики Украины.

Дополнение

Верховная Рада назначила народного депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного ВР по правам человека.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, отставка
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