КИЕВ. 17 июля. УНН. В белгороде и белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В российском белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющего соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с вс рф.

«Приближение зоны боевых действий к границе белгородской области заставляет местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубь российской территории. В частности, так называемый «пункт приема беженцев», а по существу – насильственно перемещенных лиц, передислоцирован из района близ поселка Нехотеевка в СМТ Октябрьский», - также сообщают в ГУР МОУ.

В разведке добавили, что логистика приема людей остается без изменений: после оформления «беженцы» направляются в помещение спортивного комплекса «Вираж» (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тысячи человек, в том числе 1,4 тысячи детей.

«Одновременно не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донбасса российскими семьями. 14 июля губернатор московской области воробьев анонсировал завершение процедуры «передачи 9 детей из «ДНР» под опеку семьям из подмосковья»», - говорится в сообщении разведки.