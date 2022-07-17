Я близок с народом Украины, который каждый день под ракетным дождем – Папа Римский

КИЕВ. 17 июля. УНН. Папа Римский Франциск обратился с очередным призывом, заверив в своей близости населению Украины, страдающему ракетными обстрелами и призвал международное сообщество приложить усилия для прекращения войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vatican News.

Цитата

«Я всегда близок также с многострадальным населением Украины, на которое каждый день сыпется ракетный дождь», – сказал Папа Франциск.

Об этом он заявил после проповеди молитвы «Ангел Господень» в воскресенье.

«Неужели непонятно, что война приносит только разрушение и смерть, удаляя народы друг от друга, убивая истину и диалог? Молюсь и надеюсь, что все международные деятели действительно будут прилагать усилия для возобновления переговоров, а не для подпитки бессмысленности войны".

Перед этим Святейший Отец также направил свое мнение народу Шри-Ланки, который переживает тяжелый экономический и общественно-политический кризис. Он призвал все стороны к поискам мирного решения, которое будет уважать права всех.

«Присоединяюсь к религиозным лидерам, призывая всех воздержаться от любой формы насилия и начать процесс диалога для общего блага», – отметил Папа Франциск.

Дополнение

Папа Римский Франциск в интервью Reuters заявил, что в июле собирается посетить Канаду и надеется, что сможет посетить Москву и Киев как можно скорее после этого.



Украинская сторона считает, что визит Папы Римского Франциска в Украину усилит роль понтифика в восстановлении мира на нашей земле.



