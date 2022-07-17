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В Черном море находятся два ракетных и один большой десантный корабль оккупантов

В Черном море находятся два ракетных и один большой десантный корабль оккупантов

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Черном море корабельная группировка вражеских сил продолжает держаться в составе 2️ ракетных и 1️ большой десантный корабль. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

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«Несмотря на то, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря утихомирилась, корабельная группировка вражеских сил продолжает держаться в составе 2️ ракетных и 1️ большой десантный корабль. При этом несение службы вражескими кораблями осуществляется в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия их береговых систем ПВО» - говорится в сообщении.

Дополнение

15 июля Генштаб сообщал, что в Черном море российские оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Источник: УНН
Теги: Черное море, война
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