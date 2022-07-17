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В Израиле участились антиукраинские выступления профинансированные россией – посольство

В Израиле участились антиукраинские выступления профинансированные россией – посольство

КИЕВ. 17 июля. УНН. Посольство Украины в Израиле выступило с заявлением о финансировании российской федерацией антиукраинских демонстраций, сообщает УНН.

Цитата

«Российская агрессия против Украины распространяется также на Израиль. Недавно, наряду с заметной пропагандистской атакой в ​​социальных сетях, мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Сообщается, что демонстрации прошли в Хайфе, Нетания и перед посольством Украины в Израиле.

Посол Украины Евгений Корничук заявил: «Мы не шокированы или удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение общественности в заблуждение. Несмотря на спланированные демонстрации, израильская общественность в большинстве своем поддерживает Украину и противостоит жестоким нападениям России».

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Израиль
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