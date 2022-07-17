В Мелитополе гауляйтеры проводят пресс-конференции, чтобы пожаловаться на партизан – мэр

КИЕВ. 17 июля. УНН. Коллаборанты во временно оккупированном Мелитополе созывают пресс-конференции и жалуются на действия украинских партизан. Об этом сообщает УНН на информацию обнародованную в эфире всеукраинского телемарафона городским головой Иваном Федоровым.

Партизаны продолжают активную борьбу.

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«Основным признанием того, что силы сопротивления на оккупированной территории действуют то, что гауляйтеры сами созывают пресс-конференции для пропагандистских СМИ и говорят, что им мешают работать партизаны в городе Мелитополе», - рассказал Федоров.

Кроме того, он сообщил, что гауляйтеры арестовали одного из спикеров-пропагандистов РФ и посадили его в тюрьму.

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