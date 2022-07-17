В российский плен попал еще один британец, воевавший за Украину

КИЕВ. 17 июля. УНН. Еще одного, уже третьего пленного британца Джона Гардинга показали на видео российские журналисты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

На записи британец обращается за помощью к Борису Джонсону. Как сообщает BBC, Гардинг находится в российском плену на территории самопровозглашенной "ДНР".

Джон Гардинг – военных парамедик, имеющий возраст более пятидесяти лет, родом из Сандерленда. Интервью на видео у него берет телеведущая российского государственного телеканала. Во время разговора он просит помощи у премьер-министра Великобритании. Гардинг рассказал, что ему сообщили об угрозе смертной казни.

Известно, что Гардинг попал в плен в мае во время боев за "Азовсталь" в составе национальной гвардии Украины. Тогда украинские подразделения, оборонявшие юго-восточный город Мариуполь, были вынуждены сдаться.

В российском видео говорится, что он был в составе полка "Азов". Гардинг рассказывал друзьям, что он сражается в составе украинской Национальной гвардии.

Друзья и семья Гардинга подтвердили BBC, что на видео он и его семью поддерживает министерство иностранных дел Британии.

Он воевал на Донбассе на востоке Украины с 2018 года. Ранее он рассказал BBC, что приехал туда, чтобы использовать свои навыки боевого медика, чтобы помочь в борьбе с пророссийскими боевиками.

Напомним

Двое других британцев, Эйден Аслин и Шон Пиннер, также были захвачены в Мариуполе, были приговорены к смертной казни подконтрольной Россией "прокуратурой" в "ДНР".

МИД Великобритании выразил обеспокоенность задержанием британцев. Правительство Великобритании заявило, что с ними следует обращаться как с военнопленными в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Но Россия не считает их военнопленными с соответствующими правами.

Ранее британский гуманитарный работник Пол Ури умер во время заключения пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Представители "ДНР" заявили, что он скончался в плену 10 июля из-за ухудшения состояния здоровья и стресса.