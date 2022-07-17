Каждый день из Мариуполя в Запорожье выезжает до сотни человек

КИЕВ. 17 июля. УНН. Мариуполь ежедневно покидает от 50 до сотни горожан, которые едут в Запорожье. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.

Андрющенко разместил в Телеграм сообщение с пустыми пляжами города.

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«Мариуполь. Лето. Июль. Жара. Воскресенье. Праздник. День металлурга. Центральный пляж – людей нет. Пляж Песчаный – людей нет (но мины есть).

Вопрос, где люди? Где все эти 220 тыс. о которых отчитываются оккупационные власти? Неужели все слушают концерт коллабаранского оркерстра “На костях” и “Лесоповал”? Тоже нет. Как ни стараются оккупанты “дорисовать” цифр, но людей в городе становится меньше. Ежедневно от 50 до 100 человек выезжает в Запорожье», – написал он.

Также советник городского головы заявляет, что оккупационные власти прилагают усилия для маргинализации тех, кто все же остался в городе.

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«Сложное, но о чем следует начинать говорить. План оккупантов по маргинализации населения во всей красе. Пиво по цене воды. Алкоголь неясного качества в цену хлеба. Не безнаказанность, но отталкивание. Отсюда и бесконечный «блатной шансон» на все праздники. Каждым действием оккупанты пытаются превратить мариупольцев в послушное «быдло». Потому что так проще управлять. Контролировать. И воровать. Хотя учитывая, что глава оккупационной администрации трезвым бывает не часто, чего ждать от других?», – написал Андрющенко.