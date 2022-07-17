В Бундестаге призвали Шольца созвать конференцию по Украине

КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель комитета Бундестага Германии по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца как можно скорее созвать «Национальную конференцию по Украине» для согласования дальнейшей помощи Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Политик направила соответствующее письмо с призывом созвать конференцию, в которой должны принять участие и представители правительства, а также вооруженные силы страны, промышленники и представители профсоюзов.

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”Цель должна заключаться в том, чтобы составить упорядоченный план и инициировать следующие целенаправленные шаги взаимосогласованным образом”, – отметила Штрак-Циммерман.

Она призвала ФРГ ”взять на себя лидерство в Европе” в вопросе поддержки Украины.

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Германия 4 по объемам предоставленной Украине финансовой помощи.

29 июня Германия и другие страны на саммите НАТО объявили о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки. В частности, речь идет о дополнительных системах, вооружениях и оборудовании. В то же время критики обвиняют Германию в блокировании предоставления Украине действенной военной поддержки.