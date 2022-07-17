Зеленский провел переговоры с Трюдо: обсудили ужесточение санкций против россии

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

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"Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление нужно усиливать, а не ослаблять", - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил Трюдо за постоянную мощную оборонную поддержку.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским введение Единого реестра оружия с полноценным функционалом.