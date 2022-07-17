Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Указы появились на сайте Офиса президента, передает УНН.

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"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Также другим указом и.о. Генерального прокурора Зеленский назначил Симоненко Алексея Юрьевича.

"В соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный прокурор увольняется с административной должности Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины в случаях:

1) в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию;

2) на основании представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия.

Полномочия Генерального прокурора в административной должности прекращаются в случае:

1) выражение Верховной Радой Украины недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с этой административной должности;

2) истечение срока пребывания в должности Генерального прокурора.

Главу Службы безопасности Украины назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада по представлению президента Украины (в действующем законе о СБУ президент назначает и увольняет главу СБУ).

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия.