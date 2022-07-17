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Президент назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора

Президент назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил Симоненко Алексея Юрьевича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Справка 

Симоненко Алексей Юрьевич родился 18 сентября 1976 года в г. Чугуеве Харьковской области. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", квалификация юрист.

Также работал в органах прокуратуры города Киева на должностях стажера в должности помощника прокурора, помощника прокурора, следователя прокуратуры Ватутинского района г. Киева; следователя прокуратур Деснянского и Оболонского районов г. Киева; старшего помощника прокурора, старшего следователя прокуратуры Оболонского района г. Киева

Кроме этого Симоненко работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Киевской области; старший помощник прокурора Киевской области по вопросам правового обеспечения; начальника следственного отдела следственного управления; заместителя начальника, начальника отдела надзора расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры следственного управления прокуратуры Киевской области. 

Проходил службу в органах Службы безопасности Украины в должностях офицерского состава. С 27 марта 2020 г. был заместителем Генерального прокурора.

Напомним 

Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Источник: УНН
Теги: указы, Генпрокурор, Владимир Зеленский
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