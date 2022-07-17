Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,42 0,1419 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ближайшее время основные боевые события будут в районе Северск-Славянск-Бахмут - военный эксперт
В ближайшее время основные боевые события будут в районе Северск-Славянск-Бахмут - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
108750

Зеленский объяснил решение по Венедиктовой и Бакановом

Зеленский объяснил решение по Венедиктовой и Бакановом

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении", - отметил Зеленский.

Детали

По его словам, в частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что его позиция как Президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя.

Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

На место Венедиктовой Зеленский назначил Симоненко Алексея Юрьевича.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Иван Баканов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.