Зеленский объяснил решение по Венедиктовой и Бакановом

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

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"По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении", - отметил Зеленский.

Детали

По его словам, в частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что его позиция как Президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя.

Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

На место Венедиктовой Зеленский назначил Симоненко Алексея Юрьевича.