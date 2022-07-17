Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП и поручил начать отбор главы НАБУ

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП и поручил активизировать процедуру для отбора главы НАБУ. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как состоявшегося Президента Украины – конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский объяснил почему этот вопрос чувствительный.

"Ответ очевиден. Без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил Премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что работники антикоррупционной инфраструктуры и в настоящее время, и в таких условиях выполняют свои обязанности.

"Более того, они участвуют и в обороне нашего государства. В частности, семь работников НАБУ были отмечены государственными наградами после 24 февраля. Однако полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель. Следовательно, этот конкурс также очень важен", - сообщил Президент.

Дополнение

19 июля 2022 состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.

Добавим

12 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности.