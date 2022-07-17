"Все его преступные действия задокументированы": Зеленский об экс-начальнике СБУ в Крыму

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что ДБР и СБУ задержали бывшего руководителя Главного управления Службы Безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича. Его уволили с должности еще в начале полномасштабного российского вторжения, пишет УНН.

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"Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, работавших на врага. Сотрудниками Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель Главного управления СБУ в Автономной республике Крым. Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжение, и, как видим, это решение было абсолютно оправданным. Собрано достаточно доказательств для уведомления этого лица о подозрении в государственной измене", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что все его преступные действия документированы.

"Всему, что он делал в течение этих месяцев и также раньше, будет дана надлежащая юридическая оценка. Также будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, работавшей в интересах российской федерации. Речь идет о передаче врагу тайной информации и другие факты сотрудничества с российскими спецслужбами. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой операции. Это действительно можно назвать самоочищением", - добавил президент.

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